Sardelli firma compromisso “Eleições Limpas” na OAB

O candidato a prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o seu vice, Odir Demarchi, estiveram na subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana na tarde desta sexta-feira (2) e firmaram o Termo de Compromisso “Eleições Limpas 2020”, em que assumem a responsabilidade de agir dentro da lei e conduzir a campanha de forma democrática, transparente e com boa-fé.

O termo prevê compromissos de conduta do candidato quanto ao combate às Fake News, à não utilização de caixa dois e promete honrar o mandato sem se afastar das propostas de campanha. O documento ainda tem vistas às questões relativas ao mandato, como o cumprimento dele na íntegra, a manutenção e aperfeiçoamento de medidas de transparência pública dentro de uma gestão democrática, por exemplo.

Chico declarou-se honrado pelo convite da OAB a firmar o compromisso e considerou natural, graças à conduta que sempre teve, firmá-lo no início desta campanha. “Eu sempre defendi uma disputa limpa, no campo das ideias, e do debate democrático em prol da nossa cidade. Essa é uma luta que defendo há muitos anos. Vamos, juntos, por mais propostas para Americana”, disse Chico.