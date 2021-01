Sardelli visita captação de água bruta

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) acompanharam esta quinta (14) o andamento da obra de captação de água bruta, realizada com investimento de cerca de R$ 20 milhões feito pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana). A obra localizada às margens do Rio Piracicaba chegou a 95% concluídos.

“Em muito pouco tempo Americana terá uma captação de água de primeiro mundo. Atualmente fazemos a tomada de água do leito do rio e este processo sofre por falta de estrutura e com entupimentos causados por galhos e lixo acumulado, principalmente em períodos chuvosos como os de agora”, declarou Chico.

De acordo com informações do DAE, faltam poucos ajustes como a conclusão da remoção da ensecadeira em frente às comportas, a interligação com a rede existente e os acabamentos de grama e asfalto.

A obra está sendo feita por meio de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta).