Sardelli vence novo processo contra fakenews

Chico Sardelli, candidato a prefeito de Americana, recebeu na sexta-feira (16) mais uma liminar favorável ao seu pedido de exclusão de fake news do Facebook. Desta vez o vídeo com informações falsas foi publicado por um perfil na rede social.

O vídeo com notícias falsas contra Sardelli foi publicado no perfil com mais de 3 mil amigos, com o objetivo de prejudicá-lo em uma eventual disputa eleitoral. A associação indevida pode ser considerada crime de calúnia, difamação ou injúria.

Chico repudiou a ação. “Nossa campanha é limpa e traz propostas para Americana voltar ao seu lugar de destaque no cenário nacional. Ocupar-se de criar fake news é uma atividade baixa de pessoas mau-caráter. Americana não merece ver esse tipo de conteúdo nas redes”.

A liminar favorável a Chico na representação por propaganda eleitoral irregular determinou a retirada do conteúdo falso em dois dias, sob pena de multa diária de R$ 2 mil. O vídeo foi removido pela internauta ontem (18) e, segundo o departamento jurídico da campanha, outros perfis podem ser condenados a fazer o mesmo.

Esta é a segunda vitória de Chico contra as fake news. Em 04 de setembro, quando era pré-candidato, Chico conseguiu uma liminar para que notícias falsas fossem retiradas dos sites sites www.rmcnoticia.wordpress.com e www.facebook.com/rmrevista.