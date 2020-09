Sardelli vai apostar em saúde descentralizada

No Plano de Governo disponibilizado na página do pré-candidato a prefeito de Americana Chico Sardelli/PV, a descentralização de serviços, levando o Poder Público aos bairros é tema central. Na Saúde, prioridade máxima para os próximos anos, o compromisso é levar estruturas de atendimento 24 horas às regiões mais populosas e afastadas do Pronto-Socorro do Hospital Municipal.

As Unidades de pronto-atendimento seguiriam o modelo atual do PA Zanaga, com estrutura de atendimento em tempo integral, que poderá fornecer médicos, enfermeiros, profissionais de recepção, limpeza e manutenção, garantindo que as escalas de profissionais estejam sempre completas e a estrutura esteja em condições do acolhimento e atendimento de qualidade.

“Vejo a saúde como a área prioritária a ser solucionada na nossa cidade e isso acontecerá, primeiro, com um bom trabalho de saúde preventiva, mas também qualificando o atendimento de urgência e emergência e tornando-o igualmente acessível em todas as regiões da cidade. Penso que a Saúde 24 horas em toda a cidade pode servir como um desafogo para o nosso hospital e uma forma de democratizar o acesso à saúde”, disse Chico.