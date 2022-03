Sardelli se encontra com ministro candidato de Bolsonaro ao Gov SP

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, se reuniu na segunda-feira (7) com o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, que se comprometeu a realizar obras de melhorias no Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação. O encontro aconteceu em São Paulo e foi intermediado pelo deputado federal, Cezinha de Madureira.

Na ocasião, o ministro afirmou que as obras serão realizadas por meio de um convênio com a Infraero e com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. “Vamos dividir os trabalhos em etapas, iniciando das mais simples até as mais complexas. Primeiramente, as ações envolverão aquilo que é necessário para que o aeroporto mantenha a homologação e siga em operação. Na sequência, realizaremos obras para ampliar a capacidade do local e fazer a recuperação e ampliação das pistas para conferir maior segurança e atender outros padrões de aeronave”, explicou.

“Esse é um momento importante e fico muito feliz de ter sido recebido pelo ministro Tarcísio e pelo deputado federal Cezinha de Madureira. As discussões estão avançadas e essa obra vai virar realidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

As tratativas para formalização dos investimentos estão em andamento, sendo acompanhadas pela Secretaria de Gestão de Convênios.