Sardelli recebe deputado que promete UBS Animal

O prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli (PV), recebeu na manhã de hoje (25) o deputado estadual Delegado Bruno Lima, que disse já ter enviado verba e prometeu UBS Animal na cidade. O parlamentar esteve no escritório de Sardelli para cumprimentá-lo pela eleição e colocar o mandato à disposição da cidade.

O deputado reiterou seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida na cidade. “Estamos prontos para continuar trabalhando por Americana. Trouxemos R$ 1 milhão para a UBS Animal, que será implantada em um prédio desativado na região da Cidade Jardim e Mathiensen, ou seja, vamos aproveitar o recurso público investido neste imóvel e colocar a unidade de tratamento animal em funcionamento na cidade”, declarou. Segundo o Delegado Bruno Lima, o recurso obtido através de emenda parlamentar já foi creditado nas contas do município.

Sardelli agradeceu a disponibilidade do parlamentar e aproveitou o encontro para solicitar que Americana seja contemplada com novas emendas ao orçamento estadual, em especial para as áreas de Saúde e Infraestrutura Urbana. “Fico muito feliz de contar com a parceria do deputado Delegado Bruno Lima. Tenho certeza de que Americana pode avançar muito com este trabalho conjunto”, disse Chico.