Sardelli recebe deputados e promessa de R$ 3 milhões em emendas

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam, na manhã desta segunda-feira (10), a visita do deputado estadual Delegado Olim, que anunciou a destinação de R$ 1 milhão para investimentos na infraestrutura de Americana. O secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto, acompanhou a audiência com o deputado. À tarde, foi a vez da assessoria do deputado federal Paulinho da Força ser recebida por Chico e Odir, e anunciar o envio de R$ 1 milhão para o custeio da saúde em Americana, além de quatro academias ao ar livre.

As novas emendas unem-se à conquista da última sexta-feira (7), quando Chico e Odir receberam o deputado estadual André do Prado, que destinou emenda de R$ 1 milhão para a aplicação na área de saúde infantil, além de outras quatro academias ao ar livre. Chico comemorou a parceria dos deputados, preocupados com o bem-estar dos americanenses. “Agradeço aos deputados pelo importante trabalho desenvolvido por Americana. Garanto que faremos uso responsável dos recursos públicos e tenho a certeza de que a população de Americana ficará grata e reconhecerá estes esforços”, declarou.

Durante a tarde, Chico recebeu das mãos do chefe de gabinete do deputado federal Paulinho da Força, Marcelo Cavalcanti, o ofício confirmando o envio de R$ 1 milhão para o custeio da saúde pública. Segundo o assessor do parlamentar, Pedro Filho, a previsão é de que o recurso seja liberado aos cofres municipais até julho. Além de Odir, o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, acompanhou o encontro. “Este anúncio vem em ótimo momento, era o que estávamos precisando. Com certeza o recurso será muito bem utilizado”, garantiu.

SAÚDE INFANTIL

Na última sexta-feira, Chico participou, em Santa Bárbara d’Oeste, da solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção de moradias do programa “Vida Longa” em Santa Bárbara d’Oeste, ao lado de Odir, do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e do vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, no bairro Cândido Bertini. Os deputados estaduais Alex de Madureira e André do Prado também estiveram presentes e, após a cerimônia, André do Prado foi recebido por Chico e Odir no gabinete do prefeito em Americana, na presença do presidente da Câmara, vereador Thiago Martins.

Na ocasião, André do Prado anunciou a destinação de R$ 1 milhão em recursos para a aplicação na área de saúde, especialmente para o tratamento de pediatria. O deputado ainda previu a destinação de quatro academias ao ar livre para Americana, a pedido de Chico. “André do Prado é um amigo e suas ações como deputado demonstram seu interesse na garantia da qualidade de vida dos americanenses”, argumentou.