Sardelli recebe deputado Alex de Madureira

O prefeito de Americana Chico Sardelli recebeu, nesta quarta-feira (09), o deputado estadual Alex de Madureira e o vereador Thiago Brochi, que anunciaram a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a cidade. O recurso será destinado para a revitalização e manutenção da Praça Virgínia Mietto Fae, no bairro Nova Americana.

Do total divulgado, serão R$ 210 mil para investimento e R$ 90 mil para o custeio. “Fico muito feliz em contar com a parceria do deputado Alex de Madureira para a reforma da praça no Nova Americana. Trata-se de uma verba carimbada destinada ao local a pedido do vereador, a quem também agradeço pelo trabalho. Americana ganha muito com a união de esforços que nos permitem novos investimentos”, disse Chico.

Antes de serem atendidos pelo prefeito, os parlamentares vistoriaram a praça, que receberá novo passeio público, um novo parque infantil e uma quadra de areia. O secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, acompanhou a visita à área pública e a reunião com o prefeito.