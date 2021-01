Sardelli, o desejo intenso que virou realidade

Americana foi governada este século por pelo menos dois prefeitos muito intensos e apaixonados pela cidade. Este ano tomou posse talvez o que mais desejou ser prefeito- Chico Sardelli. Depois de três derrotas, uma delas muito doída por conta do já ganhou e comemoração até depois de fechadas as urnas, enfim ele alcançou o Olimpo tão desejado, mas essa talvez tenha sido a parte doce- agora vem o desafio da história.

A pecha de cavalo paraguaio, que ficou muito forte na primeira década do século, foi sendo superada. Mesmo a derrota de 2018 na reeleição para deputado estadual não foi tão marcante quanto os reveses de 2000, 2004 (este mais forte) e 2008.

FAKENEWS, PESQUISAS E RESILIÊNCIA– Mas a aposta dos adversários no pleito de 2020 era que Sardelli repetiria a tradição de liderar pesquisas e perder no dia da eleição. Acontece que a liderança não era tão folgada (tinha até adversários divulgando levantamentos com ele em segundo), mas o que prevaleceu foi a resiliência. Ele voltou a ser vítima de fakenews, como havia acontecido em 2004 e em 2008, mas desta vez não colou.