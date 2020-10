Sardelli coloca Equipe de Limpeza nas ruas

A campanha do candidato a prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), estreia nesta sexta-feira (23) uma novidade: a equipe de limpeza para recolher materiais gráficos que, por ação do vento, da chuva ou de terceiros, tenham caído pelo chão das ruas e calçadas da cidade.

A ação foi determinada por Chico diante de sua preocupação com o meio ambiente. “Nossa campanha está sendo muito bem aceita nas ruas, as pessoas nos recebem bem nos comércios e portões de suas casas, e o mesmo precisa acontecer com o material gráfico. Nossos impressos não vão prejudicar o meio ambiente”, garantiu.

O veículo adesivado, com duas pessoas devidamente contratadas e uniformizadas com camisetas do Chico 43, vão percorrer todos os bairros da cidade recolhendo o material que tenha sido derrubado pelo vento, pela chuva ou por terceiros, evitando assim desconforto aos moradores e prejuízos à limpeza pública.

Chico também disponibilizou um canal direto com a população para denúncias de vandalismo envolvendo os materiais de campanha. “Quem tiver algum relato ou vir material espalhado indevidamente por terceiros pode entrar em contato pelo WhatsApp do Canal do Chico, que iremos até o endereço do morador para retirar os impressos”, declarou Sardelli. O número de contato é (19) 99375-2239.

Legenda da foto: Veículo da equipe Chico Sardelli vai recolher materiais de campanha jogados por terceiros pelas ruas de Americana