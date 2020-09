Sardelli faz convenção com PV, PSB e PL

O Presidente da Executiva do PV – Partido Verde – convoca os convencionais, devidamente habilitados, para CONVENÇÃO PARTIDÁRIA a realizar-se no dia 16 de setembro de 2020, com inicio as 9hrs00 e termino às 17h, na Rua Fonte da Saudade nº 525, Jardim São Paulo, Americana, Estado de São Paulo, para deliberação da seguinte.

A convenção partidária do PSB e do PL ocorrerão no mesmo local e horário, conforme manifestação dos respectivos presidentes Reginaldo Faustino Rosa e Franco Ravera Sardelli em 27 de agosto de 2020.

ORDEM DO DIA

1.) Escolha dos candidatos com vistas ao pleito eleitoral do proximo dia 15 de novembro de 2020, nas eleições majoritarias e proporcionais;

2.) Propostas de coligações com outras agremiações partidárias, escolha de sua denominação e de seu representante;

3.) Sorteio dos numeros dos candidatos; e

4.) Outros assuntos de interesse do partido, com relação ao pleito eleitoral de 2020.

Americana, 27 de Agosto de 2020.