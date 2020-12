Sardelli escolhe mulher pra comandar o esporte

O prefeito eleito em Americana, Chico Sardelli (PV), escolheu uma mulher para comandar a Secretaria de Esporte. O secretariado foi anunciado nesta quarta-feira.

O nome escolhido por Sardelli para ocupar a pasta é o de Grasiele Resende, formada em Educação Física pela FAM e especializada em bioquímica, nutrição e

treinamento desportivo pela Unicamp.

Desde 2004 Grasiele é professora nas escolas de iniciação de basquete feminino em Americana pela ADCF Unimed, desempenhando também o papel de técnica da categoria sub 12, sub 13 e 15. Também foi professora do Americana Basket, nas escolinhas de iniciação de basquete masculino e preparadora física da Seleção Paulista Juvenil, que disputou o Campeonato Brasileiro de Seleções em Brusque (SC) em 2007.

Grasiele já recebeu Moção de Aplausos do vereador Juninho Dias (MDB) em 2018 pelo título do campeonato Sub-13 da ARB (Associação Regional de Basquetebol) e esteve reunida com o parlamentar há duas semanas em uma doceria da cidade.