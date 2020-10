Sardelli destaca experiência em programa de estreia

O candidato a prefeito de Americana, Chico Sardelli, destacou a experiência e a vivência em Americana na estreia do seu programa de rádio, nesta sexta-feira (9). O programa da coligação “Experiência para Americana avançar”, que tem Chico como prefeito e Odir como vice irá abordar, ao longo da campanha, as propostas da chapa para Americana.

“Por toda a minha vida enfrentei desafios que me prepararam para esse momento. Depois de um período de turbulência, de recessão, Americana conseguiu se estabilizar e aponta para um futuro melhor, não é o momento de aventuras, governar uma cidade é uma tarefa muito séria. Quero cuidar de Americana com o mesmo amor de avô que tenho pelo meu neto Frederico, com a mesma responsabilidade de pai que tenho com a minha família e com a alegria de um coração jovem, cheio de ideias”, disse.

A ação também é o pontapé inicial da campanha, que neste sábado promoverá um adesivaço no Comitê Central na Avenida São Jerônimo, em frente ao Welcome Center, com o lançamento do jingle oficial da campanha, que será publicado neste sábado nas redes sociais.