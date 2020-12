Sardelli define time antes do Natal

O prefeito eleito de Americana Chico Sardelli/PV deve divulgar a lista com os principais nomes que devem compor seu governo no começo da próxima semana. No começo desta semana surgiu a informação de que haverá uma coletiva de imprensa na segunda-feira para ser anunciado o time de secretários e outros cargos importantes da nova administração.

Alguns nomes já foram cogitados, mas mesmo as pessoas bastante próximas do prefeito evitam confirmar este ou aquele ‘cotado’. A maioria diz que ‘está tudo desenhado na cabeça do prefeito’, que tem no filho Franco o principal norte na hora das definições.

Mesmo nomes cotadíssimos ainda dizem que aguardam o ok do prefeito.