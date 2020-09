Sardelli põe Odir vice e define apoios até a tarde

O empresário Chico Sardelli/PV definiu que terá como vice o vereador Odir Demarchi/PL. Os dois foram concorrentes na eleição de 2018 para deputado estadual e decidiram juntar forças. Até o período da janela partidária, Odir era cotado para ser o vice de Giovana Fortunato/PDT, que escolheu outro vereador para ser seu companheiro de chapa.

As convenções do PV, PSB e PL acontecem hoje (16), das 9h às 17h, na Rua Fonte da Saudade, 528, para a apresentação dos candidatos a prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e de seu vice Odir Demarchi (PL).

Às 17h30, os candidatos recebem a imprensa para coletiva e fotos no escritório, no mesmo endereço. Antes disso, não nos manifestaremos sobre o tema. Contamos com sua presença.