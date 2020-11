Sardelli recebe ‘base’ de Macris para discutir 2021

Acompanhado de seu candidato a vice Odir Demarchi/PL, o prefeito eleito de Americana Chico Sardelli/PV recebeu quatro dos seis vereadores eleitos da base do candidato tucano Rafael Macris- seu concorrente que ficou em terceiro lugar nas eleições do último domingo. Os vereadores eleitos pelo Republicanos não participaram da visita.

Os novatos Lucas Leoncine/PSDB e Fernando da Farmácia/PTB e os reeleitos Vagner Malheiros e Thiago Brochi (ambos PSDB) foram até o escritório ‘para um café’. “Quero trabalhar em harmonia com a Câmara, pelo bem-estar de quem mora e ama Americana. Odir e eu vamos trabalhar na base do diálogo, como sempre fizemos”, garantiu Sardelli.

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA E SECRETARIAS- A sobremesa do café deve ter sido o debate em torno da eleição da próxima mesa diretora da Câmara. Do grupo, somente Brochi teria hoje condições de pleitear comandar a Casa, mas precisaria ter apoios e costuras, o que depende do trio do PV.