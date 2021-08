Sardelli assina convênio para capacitar exportadores

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou nesta quinta-feira (26) convênio com a Facamp (Faculdades de Campinas) para trazer ao município o Peiex (Programa de Qualificação para Exportação), um programa de capacitação oferecido pela Apex-Brasil a empresas interessadas em iniciar atividades exportadoras de forma planejada e segura.

Participaram do encontro o secretário adjunto responsável pela desenvolvimento econômico de Americana, Rafael de Barros, o chefe de gabinete, Franco Ravera Sardelli; o diretor acadêmico da Facamp, Rodrigo Sabatini e o monitor extensionista do núcleo Peiex da Facamp, Olavo Furtado.

O programa é executado em todo o país por instituições como a Facamp, com o objetivo de orientar os empresários nos caminhos mais adequados para comercializar seus produtos no mercado externo. Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), a Facamp é a instituição escolhida pela APEX-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para executar o Peiex.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da assinatura do convênio para acelerar a retomada do desenvolvimento econômico em Americana. “Temos um polo têxtil relevante em Americana e este é um dos setores produtivos que mais gera emprego e renda em todo o país. Estamos abrindo novos mercados e essa capacitação de empresários para a exportação de produtos americanenses será excelente para a economia local”, declarou.

“Essa parceria vai de encontro ao plano de governo proposto pelo prefeito Chico Sardelli ao oferecer suporte e atenção para o crescimento das empresas de Americana. Muitas empresas têm produtos com potencial de exportação mas não sabem o caminho para vender para outros mercados e agora passamos a oferecer este caminho de forma totalmente gratuita, através da capacitação dos gestores”, destacou Rafael de Barros.

Desde o início da operação do núcleo Peiex pela Facamp em fevereiro deste ano, já são mais de 70 empresas atendidas, principalmente de pequeno e médio porte, incluindo quatro de Americana. Ao todo, o campo de atuação da faculdade com o programa de capacitação inclui 91 municípios no entorno de Campinas. Além de Americana, também são conveniados com a Facamp os municípios de Vinhedo, Campinas, Jundiaí e Indaiatuba.