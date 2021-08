Sardelli assina contrato do imóvel da antiga Vila Ferroviária

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), assinou nesta terça-feira (10) com o superintendente de Patrimônio da União no Estado de São Paulo, Denis Fabrisio de Oliveira Selymes, contrato que permite receber da União uma área de 1.785,38 m², na Rua Dom Pedro II, no valor de R$ 2.168.000. A assinatura ocorreu na sede da Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo (SPU/SP), com a presença do técnico da SPU, Sidney Neri.

Com a transferência da área para o município, será viabilizada a regularização fundiária e a titulação das nove moradias da “Vila Ferroviária”, aos respectivos ocupantes no âmbito da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (REURB-S). “Com a autorização da Câmara dos Vereadores e da União, com o esforço da Secretaria de Habitação e da Prefeitura, estamos efetivando hoje a transferência do imóvel da Rua Dom Pedro II para o município. Uma conquista para as famílias que lá residem há muito tempo e aguardavam por esta realização”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“É um ato muito importante do prefeito Chico Sardelli, que contempla nove famílias de baixa renda que ocupam há anos os imóveis da antiga Vila Ferroviária e poderão regularizar e receber os títulos de propriedade dos seus imóveis”, disse o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto.

O imóvel da União é oriundo da extinta Rede Ferroviária Federal – RFFSA, localizada na Rua Dom Pedro II, a partir do número 14 até 86, no Centro. As famílias contempladas estão há mais de 35 anos no local.