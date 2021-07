Sardelli aposta em interação no instagram

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) decidiu apostar em interação no instagram. Com a ‘poluição intensa’ no facebook, os políticos têm migrado para a rede das fotos. Usando bastante os stories e as ferramentas, Sardelli agora pede a opinião dos 12,4 mil seguidores.

A ferramenta de interação também permite o diálogo com os cidadãos. A maioria das perguntas, nesse primeiro momento, são referentes a vacinas e obras que a prefeitura tem em pontos da cidade.

Às vezes, os seguidores também questionam gostos pessoais.