Sardelli aposta em lives com ‘gente comum’

O pré-candidato a prefeito de Americana Chico Sardelli- PV- decidiu para as lives com abordagem diferente das adotadas pelos outros dois postulantes ao mesmo cargo que adotaram a prática.

Estreando esta semana, Sardelli quer fazer lives com ‘gente do povo’, em contraposição com prováveis futuros adversários que fazem ou conversas com ‘técnicos/influencers’ ou sozinhos para os leitores/ouvintes. Seu programa se chama ‘Olá, Amigos!’

Na chamada do programa diário no facebook, Sardelli convida para “conversar sobre Americana”.