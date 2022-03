Sarau marca lançamento de “O Menino que Semeava Histórias”

Obra do escritor Juliano Schiavo será lançada em evento da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana)

Inspirado no livro O Pequeno Príncipe, o escritor americanense Juliano Schiavo lança no sábado (26/03), das 17 às 21h, o seu livro O Menino que Semeava Histórias. O lançamento ocorrerá no CIEP Cidade Jardim, com a realização de um Sarau envolvendo de mais de 30 escritores e artistas de Americana e região. O evento é aberto ao público, com entrada franca e valor do livro a R$ 20.

Sensível e profundo, O Menino que Semeava Histórias é ilustrado por Eduardo Mestriner. Ele traz uma fábula, que permite compreender o poder do encontro. Na história, um jornalista com questões existenciais se vê diante de um garoto, chamado Raduan, que surge inesperadamente de uma flor de mandacaru. Com seu olhar leve, infantil e com uma forma única de observar o mundo, Raduan semeia suas histórias e conduz, sem intenção, o jornalista a várias e importantes reflexões sobre a vida.

“Toda a história foi criada utilizando-se animais da fauna brasileira como metáforas. Cada personagem representa uma característica comportamental, de forma a levar o leitor a ter uma conversa interior, buscando um resgate da criança que há em cada um de nós”, destacou o autor.

O livro foi lançado originalmente em formato e-book na Amazon em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Desde o lançamento virtual, foram cerca de 3480 downloads. “Depois de muita espera, finalmente chegou a versão impressa, preparada com muito carinho e que promete aguçar a imaginação e levar aonde estão escondidas nossas alegrias e dores do existir”, disse Schiavo. Quem quiser adquirir o exemplar, o valor é R$ 20 (não incluso frete). Informações: (19) 99214-7935 (WhatsApp), e-mail: [email protected]

SARAU DE LANÇAMENTO – O lançamento ocorrerá num Sarau organizado pela FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana) e apoio do CIEP Octávio Cesar Borghi. O evento se inicia às 17h e segue até às 21h, com entrada franca. O CIEP Octávio Cesar Borghi está localizado na Rua da Hortênsias, 1555 – Cidade Jardim, Americana/SP.

O AUTOR – Juliano Schiavo é de Americana/SP. É jornalista, escritor, biólogo e mestre em Agricultura e Ambiente e, atualmente, cursa pedagogia. É professor do Ensino Fundamental I e Médio, além de atuar com revisões textuais e serviços de assessoria de imprensa. Também é um dos idealizadores da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana). É autor de mais de 10 livros, sendo a maioria publicada de forma virtual.

O ILUSTRADOR – Eduardo Mestriner é de Americana. É arquiteto, urbanista, pintor e ilustrador. Já participou de diversas exposições e também já ilustrou o livro infanto-juvenil Raduan, de Juliano Schiavo (Editora Adonis). Contato: [email protected]

PROGRAMAÇÃO DO SARAU:

ESCRITORES

Aline Silva

Alyssa Tomiyama

Amauri de Souza

Andréia Celegato

Angela Tavares

Cleia Lira

Cris Benati

Fabio Vital

Giulia Passarinha

Inês Prado

João Marcelo da Casa Dois João

Katya Forti

Magno Baldim

Marcia Tomiyama

Mari Lira

Mayara Menezes

Moacir Romero

Otacilio Monteiro

Silvia Delázzari

APRESENTAÇÕES

17h – Abertura

17h10 – Dramatização do livro: Churaskinho e Lorenzo Rodrigues Sousa

17h20 – Apresentação de Violino – Marcelo Timossi de Campos (Estúdio Suzuki)

17h25 – Dança contemporânea – Rejane Crisp Alves

17h35 – Apresentação musical – Lucca Boy

17h50 – Projeto Filosofia Mob – Francisco Sousa

18h – Declamação: Camuflagem Diária – Mayara Menezes

18h15 – Apresentação musical autoral – Moacir Romero

18h30 – Brincadeiras com Andréia Celegato

18h50 – Silvia Delázzari

19h – Apresentação musical – Olivia Juliarde

19h15 – Centro Cultural Candeeiro

19h30 – Apresentação musical – Isa Moraes

19h50 – Apresentação – Ladrões de Túmulos – Alexandre Louis

19h55 – Declamação: Ray de Souza

20h05 – Declamação: O ser Mulher e Gruta que te Quero Viva – Angela Tavares

20h15 – Leitura dramática: Fabio Vital

20h30 – Projeto Embalai-VOZ – Ana Paula Rotger

20h45 – Apresentação musical: Rebeca Miranda

20h55 – Encerramento

EXPOSIÇÕES E PROJETOS

Ana Rainha Bijoux

Arte AnaJu

Artemísia

Artes e caricatura – Guilherme Carrossi

Centro Cultural Candeeiro

Filosofia Mob – Francisco Sousa

Filtros dos sonhos – Talita Andrade

Ilustrações – Eduardo Mestriner

Lanternas mágicas – Julia Wagner

Mandalas – Ray de Souza

Marcia Mazetto – My Life Arts

Projeto Embalai-VOZ – Ana Paula Rotger

Trez Coletivo de Arte

Toda programação está sujeita a alterações