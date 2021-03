São Vicente tem curso gratuito de açougueiro; inscrição até dia 14

A rede de Supermercados São Vicente abriu nesta sexta-feira (5), 30 vagas para o “Curso Gratuito Formação de Açougueiros”. As inscrições devem ser realizadas de 05 a 14 de março através do site: carreira.svicente.com.br.

Os pré-requisitos exigidos são: Residir em Americana, ter ensino médio completo e ter disponibilidade de horário. As aulas serão realizadas na tradicional loja do Supermercado São Vicente do bairro São Vito, que está localizada à rua João Bernestein, 630.

O curso oferece a possibilidade de contratação para as lojas da rede.