São Vicente sai na frente na corrida do Pix

A rede de supermercados São Vicente saiu na frente da concorrência no novo meio de pagamento Pix. A rede que detém as marcas Supermercados São Vicente e Arena Atacado, está aceitando mais uma forma de pagamento digital: o PIX. A solução está disponível para todas as lojas da rede tanto nos tradicionais PDVs, quanto nos selfcheckouts – caixas de autoatendimento.

Usando o smartphone, através dos aplicativos dos bancos autorizados, o cliente faz a leitura do QR Code e realiza o pagamento, no modo débito, sem a utilização de cartões ou dinheiro. Este novo processo de pagamento da rede foi realizado pelos departamentos Financeiro e de Tecnologia da Informação.

Para Vanda Macan, gerente financeira da rede, a rede São Vicente está sempre atenta às principais opções e também aos novos formatos de pagamento devido à pandemia, que exigiu novos hábitos para as pessoas no momento da compra.

“A gente está facilitando a forma de pagamento para os clientes, seja qual a forma que ele deseja usar, nós já abrimos várias carteiras digitais, até mesmo antes do PIX, como Picpay, Iti, Mercado Pago e agora mais essa novidade. Lembrando que não há contato direto com toques em máquinas de cartão, dinheiro ou cartão de crédito ou débito”, comentou.

Em menos dois meses, com um trabalho ágil, a rede já disponibilizou a nova forma de pagamento para os clientes. “Hoje em dia, a maioria das pessoas está com o celular na mão, algumas vezes está sem carteira e precisa passar no supermercado. Com o PIX, ele pode facilitar a sua rotina junto com a gente”, disse o analista de sistema da rede, Nycolas Merino.

A rede São Vicente aceita as maiores bandeiras de cartão de crédito e débito, cartões de benefícios nas regiões em que atua. Em dezembro, a rede lançou o cartão próprio “Fácil pra Pagar” com diversas vantagens para os clientes como prazo, descontos exclusivos e parcelamentos.