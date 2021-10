São Vicente reinaugura loja da Avenida Cillos

O São Vicente reinaugura, no próximo dia 8 de outubro, o novo layout da loja do bairro São José, na tradicional Avenida Cillso, em Americana. Inaugurada em novembro de 2007, a loja, prestes a completar 14 anos, ganha de presente mais praticidade, facilidade e conforto. Para oferecer a melhor experiência durante as compras, em uma área de venda de 2.900m2, a loja foi renovada por completo com expositores refrigerados, frezzers, iluminação em LED e setores modernizados como: padaria, adega completa, bebidas, açougue Swift, açougue nota 10, espaço com alimentos saudáveis com mix diversificado, além de um amplo sortimento de produtos diferenciados e exclusivos.

Para maior agilidade no atendimento, a loja substituiu e aumentou o número de checkouts, agora são 25 sendo 6 caixas de autoatendimento. Os checkouts possuem monitores touch-screen, que possibilitam um atendimento mais ágil e eficaz das nossas operadoras, além de serem ergonomicamente mais adequados para a rotina operacional. Para o cliente é oferecido uma comunicação direta através de uma tela touchscreen que possibilita a interação com a loja e, assim, responder pesquisas, dar sugestões, conhecer novos produtos e campanhas promocionais durante o período que estiver passando pelo caixa.

A loja ainda possui um Boulevard com 16 Luc’s, lojas de diferentes serviços e negócios oferecidos como lotérica, lojas de acessórios para celular, entre outros.

A praça localizada ao lado da loja, adotada e construída pela rede, também está totalmente revitalizada com um novo paisagismo e substituição de toda iluminação por LED. O espaço conta agora com Playground, Espaço Pet e Academia ao ar livre. Assim como em toda a rede, nossa estrutura e equipamentos contribuem para uma loja sustentável. “Esta é com certeza uma das melhores lojas de Americana, em uma das principais avenidas da cidade, e os nossos clientes merecem fazer as suas compras em um ambiente que ofereça ainda mais comodidade e praticidade”, comentou Marcos Cavicchiolli, diretor presidente da rede São Vicente.

Além de toda a estrutura oferecida na nova loja, o cliente também pode fazer suas compras através do site: supersvonline.com.br. Com mais agilidade, a rede oferece o serviço Drive-Thru, para a retirada dos produtos na loja, ou a entrega em domicílio.