São Vicente premia Jovem Aprendiz com carro zero

A rede de supermercados São Vicente entregou um prêmio para o Jovem Aprendiz Willian Oliveira, do Centro de Distribuição em Nova Odessa. Oliveira foi o ganhador de um carro 0km em nosso sorteio interno. Com apenas 18 anos e a carteira de habilitação em andamento, ele conquistou com sua dedicação e um pouquinho de sorte o sonho de muitas pessoas, o primeiro carro.

É imensamente gratificante proporcionar para nossos colaboradores realizações como essa. Ao William desejamos parabéns e responsabilidade no volante em!

Assista no vídeo como foi essa entrega: