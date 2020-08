São Vicente oferece 35 vagas pra Jovem Aprendiz

A rede de Supermercados São Vicente está com vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2020. No total, a rede oferece 35 vagas para jovens com 18 anos ou mais, com Ensino Médio completo ou cursando no período diurno para trabalhar nas cidades de Americana, Santa Bárbara d´Oeste, Nova Odessa e Sumaré. Encaminhe o currículo para o portal: carreira.svicente.com.br.

Os currículos devem ser enviados até a próxima quarta-feira, dia 12 de agosto. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar aos sábados.

O programa Jovem Aprendiz da rede São Vicente oferece os seguintes benefícios: Remuneração compatível com a função, curso de formação no varejo gratuito no SENAC, carga horária de 6 horas diárias de estágio/curso, carteira assinada, vale-transporte, convênio odontológico e oportunidade de efetivação e crescimento profissional.

“Devido à pandemia, vivemos uma situação totalmente diferente das últimas ações para este programa. Este também é um momento de oportunidade para a primeira chance no mercado de trabalho em um setor em pleno desenvolvimento que é o varejo alimentar ”, afirmou a gestora de pessoas da rede São Vicente, Luciana Bueno.