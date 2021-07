São Vicente abre estágio para estudantes de baixa renda

A rede de supermercados São Vicente abriu vagas para um programa de estágio ‘diferente’ para estudantes de toda a região. A empresa se associou ao programa Protagonistas do Futuro- que é voltado para a formação de jovens universitários bolsistas e de baixa renda nas principais habilidades comportamentais desejadas pelo mercado.

O programa proporciona ao Jovem a oportunidade de empreender através da atuação prática na resolução de desafios das ONGs na região.

No caso do São Vicente, os jovens protagonistas farão seu estágio profissional nas lojas. “Vamos contratar 5 estudantes como estagiários, oferecendo uma oportunidade adicional neste contexto e contribuindo ainda mais com o desenvolvimento dos jovens”.

Saiba mais em: https://lnkd.in/dcveffz