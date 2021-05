São Paulo volta a ser campeão paulista depois de 16 anos

O São Paulo voltou a vencer o campeonato paulista depois de 16 anos. E voltou a ganhar um título importante depois de 9 anos da conquista da Sulamericana de 2012. O Tricolor bateu o todo poderoso Palmeiras por 2 a 0 com grande tranquilidade.

A taça foi incontestável. A melhor campanha do Campeonato com onze vitórias, quatro empates e somente uma derrota. Foram 38 gols marcados em dezesseis partidas, o melhor ataque do torneio. O time de Hernán Crespo mereceu muito o título, priorizando e dominando o torneio do começo ao fim.

Na partida da final, o Tricolor mostrou sua qualidade técnica para vencer por 2 a 0 um rival muito bem montado na defesa. Com gols de Luan, cria da base, e Luciano, craque da equipe.