O São Paulo venceu o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio e deixou a zona de rebaixamento. O jogo marcou a recuperação do time do técnico Hernán Crespo. Agora com 8 pontos, o Tricolor conseguiu respirar.



Com gols de Rigoni e Igor Gomes, o Tricolor bate o Colorado por 2 a 0 com um futebol vistoso e afastou a crise. Foi a primeira vitória do time de Crespo na competição em 10 partidas. O Inter está em 14º, com 10 pontos em 10 jogos.