Depois de vencer 4 vezes o Flamengo no ano passado, o São Paulo terminou goleado este domingo e segue tropeçando no Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente com gol do zagueiro Arboleda, mas o atacante Bruno Henrique brilhou e marcou 3 gols.

Na sequência os cariocas marcaram mais dois gols e abriram 5 a 1 no placar. Eram 9 jogos de invencibilidade do São Paulo, que acabou com a goleada.

O Tricolor volta a jogar na quarta-feira contra o Vasco, em jogo válido pela Copa do Brasil.