São Paulo tem queda precoce na Libertadores

O São Paulo do técnico Fernando Diniz teve queda precoce na Copa Libertadores ao perder para o River Plate na noite desta quarta-feira em Buenos Aires. O Tricolor cai na fase de grupos depois de 33 anos, quando o clube não tinha nenhum dos três títulos da América.

Derrotado pelo River Plate por 2 a 1 no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina, pela quinta rodada do Grupo D da competição. Com o resultado, o time de Fernando Diniz não possui chances matemáticas de alcançar a LDU e o próprio River Plate na tabela, que aparecem com 12 e 10 pontos, respectivamente falando apenas uma rodada para o fim da primeira fase.

Essa é a primeira eliminação do São Paulo na fase de grupos em 33 anos. A última vez que o Tricolor não conseguiu avançar ao mata-mata da Libertadores foi em 1987, quando disputou a vaga com o Cobreloa e Colo-Colo, do Chile, e Guarani.

Em seis jogos disputados na ocasião, o São Paulo venceu apenas um, somando outras três derrotas e dois empates. O Cobreloa, com oito pontos, acabou avançando. Na época, apenas uma equipe por grupo se classificava para a próxima fase da Libertadores, conquistada pelo Peñarol, do Uruguai, em 1987.

Além desta edição, o São Paulo foi eliminado na fase de grupos da Libertadores outras duas vezes, em 1978 e 1982. Já na temporada passada, o Tricolor acabou colecionando um vexame ainda pior: caiu na Pré-Libertadores para o modesto Talleres, da Argentina.