A qualidade do ar com relação ao material particulado (MP 2,5) está péssima na cidade de São Paulo – a mais baixa cotação dentro da régua publicada pela Cetesb, órgão público que mede a qualidade do ar no estado. Isso se deve a algumas condições como ao incêndio que atinge o Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha. O vento levou a fuligem para a cidade, podendo gerar mais problemas de saúde associados ao coração e ao pulmão.