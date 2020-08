São Paulo soma mais de 24 mil mortes pela covid-19

O estado de São Paulo registrou, nas últimas 24 horas, 407 novos óbitos provocados pelo novo coronavírus. O número é muito próximo ao recorde diário, computado em 23 de junho, quando foram registradas 434 mortes. Foi a quarta vez, desde o início da pandemia, que o estado ultrapassou a marca de mais de 400 mortes em um único dia.

Com isso, o estado chegou à marca de 24.109 mortes pela covid-19 [a doença provocada pelo novo coronavírus].

Segundo o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o número é alto, mas será observado durante toda essa semana epidemiológica para avaliar se isso é uma tendência ou não. O estado observa a tendência analisando o que acontece na média móvel, que é calculada somando o total de casos na semana e dividindo pelo número de dias.

“Hoje foi um aumento expressivo, mas lembrando que a média móvel dos últimos sete dias se manifesta com tendência de queda. Tivemos, no final de semana e na última segunda-feira (3), os menores índices do mês justificando o que encontramos hoje. Mas estamos atentos”, explicou.

O estado contabilizou, nas últimas 24 horas, 9.676 novos casos da doença, chegando agora à soma de 585.265 casos confirmados desde o início da pandemia. Do total de casos diagnosticados, 387.918 estão recuperados da doença, sendo 73.036 deles após internação.

Há 5.544 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado, em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 7.516 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em torno de 60,2% no estado e em 58,7% na Grande São Paulo.

Com informações Agência Brasil