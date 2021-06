São Paulo prorroga fase de transição até 15 de julho

Mais uma vez, o governo de São Paulo decidiu prorrogar a fase de transição do Plano São Paulo, que já está em vigor desde o dia 18 de abril. Com isso, essa fase continuará em funcionamento em todo o estado paulista até o dia 15 de julho.

As regras já em vigência serão mantidas, inclusive o toque de recolher, entre 21h e 5h. Na fase de transição, comércio e serviços podem funcionar entre as 6h e 21h, com limite de 40% de ocupação.

Em princípio, a fase de transição iria funcionar apenas por duas semanas. Mas ela já foi prorrogada por seis vezes. Essa fase foi criada após a decretação de emergêncial [a mais restritiva do Plano São Paulo] e serviria para facilitar um retorno seguro para a fase 2 laranja do Plano São Paulo. No entanto, como os casos e internações por covid-19 permaneceram em patamares elevados, o governo decidiu manter essa fase de transição, que já dura mais de dois meses.

Segundo o governador de São Paulo, João Doria, a prorrogação da fase de transição foi necessária por causa dos “índices ainda elevados de casos, internações e óbitos da pandemia em São Paulo”.

São Paulo tem, até este momento, 78,9% de taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI), com 10.597 pacientes internados em estado grave. Há ainda 11.748 pacientes internados em enfermarias. Segundo o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn. apesar da taxa alta, o estado de São Paulo vem, ultimamente, internando menos pessoas por covid-19. Na última semana epidemiológica, entre os dias 13 e 19 de junho, o estado apresentou queda de 11,5% no número de novas internações em relação à semana anterior.

“Em três meses, reduzimos a ocupação de leitos de enfermaria em mais de 5 mil leitos e, em UTI, em 1,5 mil leitos. Somente nos últimos dois meses, desde o início da fase de transição, tivemos redução de ocupação de leitos de UTI em mais de mil leitos”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

