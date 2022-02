A torcida do São Paulo até teve um período de esperança, quando o time virou para 3 a 2 depois de estar atrás no placar duas vezes, o Red Bull Bragantino foi resiliente e virou pra cima do Tricolor- fechando a partida em 4 a 3. A partida da 3a rodada do Paulistão foi mais um fracasso do técnico Rogério Ceni,

A torcida segue muito brava com o trabalho do ídolo Rogério Ceni, que ainda não venceu no Campeonato Paulista.