São Paulo perde outra e segue no Z4

O São Paulo perdeu de virada para o Bragantino por 2 a 1 na noite deste domingo, em pleno Estádio do Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de sair na frente com Rigoni, de cabeça, em bela jogada de Benítez e Éder, o Tricolor levou a virada na etapa final com gols de Alerrandro, também de cabeça, após cobrança de falta, e Artur, em uma bomba de longe, no ângulo de Volpi.

Mais cedo, o Palmeiras bateu o Sport fora de casa e colou no topo da tabela.

O resultado deixou o Red Bull na liderança da competição, ainda invicto, agora com 21 pontos, enquanto o São Paulo, que ainda não venceu no Brasileirão, segue na zona de rebaixamento, em 17º, com cinco pontos.

Na próxima rodada, o São Paulo visitará o Internacional, no Beira-Rio, quarta-feira, às 21h30. O Red Bull Bragantino receberá o Cuiabá, em Bragança, também na quarta, mas às 18 horas.