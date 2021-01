São Paulo perde outra e quase da adeus no Brasileirão

O São Paulo segue seu drama no Campeonato Brasileiro. O time foi derrotado pelo Atlético Goianiense na tarde deste domingo e manteve a sequência horrível, conquistando apenas um ponto em 18 disputados. O jogo terminou 2 a 1 pro time goiano, que subiu na tabela e ficou mais longe da zona da degola.

São seis derrotas e um empate. Com isso, o Tricolor fica cada vez mais longe do sonho de conquistar o título que tanto tem faltado no Morumbi. O time chegou a ter 7 pontos de frente sobre o segundo colocado e agora pode ver o Internacional/RS abrir os mesmos 7 pontos de frente. Hoje o São Paulo tem 58 pontos e caiu para a 4a posição, atrás de Flamengo e Atlético MG.

O jogo contra Palmeiras foi adiado e o tricolor volta a jogar contra o Ceará em casa, mas agora com o sonho do título cada vez mais distante.