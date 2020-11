São Paulo para no Vasco e perde chance de liderar Brasileirão

O São Paulo não conseguiu superar o Vasco e assumir a ponta do Brasileirão 2020 este domingo. O time carioca jogou sem alguns titulares infectados com Covid-19 e não teve força máxima na tarde de hoje (22), mas conseguiu se fechar e conter o ímpeto do São Paulo no Morumbi.

Desta forma, a partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatada por 1 a 1, com gols de Germán Cano e Luciano. O resultado freia a sequência de seis vitórias consecutivas do Tricolor até este domingo.

Com o resultado, o São Paulo chega a 37 pontos e desperdiça a chance de colar nos líderes. Ainda assim, permanece em terceiro e com três jogos pendentes do primeiro turno, que começarão a ser pagos a partir de quarta-feira (25). O Vasco chega a 24 pontos, na 16ª colocação — como Botafogo e Atlético-GO ainda jogam, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento.