São Paulo não ganha nem do Coritiba em casa

O São Paulo perdeu a chance de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado. Recebendo o Coritiba no Morumbi, a pressionada equipe comandada por Fernando Diniz, que teve seu ônibus atacado por criminosos no trajeto rumo ao estádio, até saiu na frente com gol de Luciano, mas sofreu o empate já na reta final em chute de Sarrafiore e teve de se conformar com o 1 a 1 no placar.

Com o resultado, o Tricolor foi a 58 pontos e agora terá de torcer por uma derrota do Internacional no clássico contra o Grêmio, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, para evitar com que a distância para a liderança fique ainda maior.

Luciano, que desde que retornou de lesão vem sendo o principal destaque do São Paulo, chegou a 14 gols no Campeonato Brasileiro e segue na briga pela artilharia da competição, atrás apenas de Claudinho e Marinho, com 15, e Thiago Galhardo, com 16 tentos.