São Paulo já tem outubro mais chuvoso desde 2009

Com os temporais que ocorrem desde o início da segunda quinzena de outubro, o total de chuva acumulado no Mirante de Santana, na zona norte da cidade de São Paulo, estava em 161,0 mm até 9 horas do dia 25/10/2020. Esta foi a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na estação meteorológica automática.

Ainda tem alguns temporais para ocorrer sobre São Paulo até o fim do mês e mesmo assim, outubro de 2020 já está sendo o outubro mais chuvoso na capital paulista desde 2009 quando choveu 163 mm em outubro daquele ano. Em outubro de 2019 choveu 45,8mm na estação automática do INMET.

Tendência até o fim do mês

A semana vai seguir com clima típico de primavera no estado de São Paulo. O ar segue abafado e com condições para chuva em grande parte das áreas paulista.

Nesta segunda a chance de chuva é bem menor em relação ao fim de semana, mas alguns temporais ainda são previstos nas áreas do centro-oeste, oeste e noroeste do estado, entre as regiões de Bauru, Presidente Prudente e São José do Rio Preto.

Na Grande SP e nas demais localidades, a chance de chuva já é bem menor. Pode chover no litoral e na capital, mas de forma isolada e sem condições para temporais. Entre as cidades de Sorocaba, Campinas e Franca, não chove.

Entre quinta e sexta-feira a chance de chuva volta a aumentar e há risco para temporais na capital paulista. Os últimos dias do mês, sexta e sábado, serão marcados por temperaturas mais baixas, por causa da passagem de uma frente fria.

Sobre a Climatempo

Com solidez de 30 anos de mercado e fornecendo assessoria meteorológica de qualidade para os principais segmentos, a Climatempo é sinônimo de inovação. Foi a primeira empresa privada a oferecer análises customizadas para diversos setores do mercado, boletins informativos para meios de comunicação, canal 24 horas nas principais operadoras de TV por assinatura e posicionamento digital consolidado com website e aplicativos, que juntos somam 20 milhões de usuários mensais.

Em 2015, passou a investir ainda mais em tecnologia e inovação com a instalação do LABS Climatempo no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP). O LABS atua na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, oceanografia e cidades inteligentes. Principal empresa de consultoria meteorológica do país, em 2019 a Climatempo uniu forças com a norueguesa StormGeo, líder global em inteligência meteorológica e soluções para suporte à decisão.

A fusão estratégica dá à Climatempo acesso a novos produtos e sistemas que irão fortalecer ainda mais suas competências e alcance, incluindo soluções focadas nos setores de serviços de energia renovável. O Grupo segue presidido pelo meteorologista Carlos Magno que, com mais de 35 anos de carreira, foi um dos primeiros comunicadores da profissão no país.