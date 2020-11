São Paulo humilha poderoso Fla no Rio e pode ser campeão do turno

O São Paulo foi ao Rio de Janeiro e humilhou o poderoso Flamengo aplicando uma goleada de 4 a 1. O destaque da partida foi o goleiro Tiago Volpi, que agarrou duas penalidades máximas cobradas pelos cariocas, uma em cada tempo da partida.

O Flamengo saiu na frente logo no começo do jogo, mas o São Paulo conseguiu empatar e virou ainda no fim da 1a etapa. Quando o jogo estava 1 a 1, Bruno Henrique bateu pênalti e parou nas mãos de Volpi.

No começo do segundo tempo, cobrando pênalti, Reinaldo assinalou 3-1 pro Tricolor. O Flamengo voltou à carga, teve novo pênalti a seu favor, mas Pedro foi barrado por Volpi.

Já na reta final o São Paulo ampliou a assinalou a goleada.