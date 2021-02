São Paulo fora da luta. Internacional com 54% de chances

O São Paulo entrou em campo nesta sexta à noite e perdeu todas as chances de conquistar o título brasileiro ao empatar com o Palmeiras em 1 a 1, mas a grande atração do fim de semana é a “final antecipada” entre Internacional e Flamengo, os dois líderes do Brasileirão que têm apenas um ponto de diferença entre si na tabela.

Especialista em cálculos de probabilidades, a Betfair.net analisou a chance dos clubes chegarem ao título. O líder Internacional, que busca seu quarto título brasileiro, tem 53,8% de chances de ser o campeão do Brasileirão 2020. Já o Flamengo aparece na análise com 46% de probabilidade de levantar a taça, e o São Paulo tinha 1.2% de chances.

O time que vencer o jogo deste domingo no Maracanã estará muito perto de levar o troféu para casa, pois dependerá apenas de si para chegar ao título. Segundo a Betfair.net, o Flamengo aparece como favorito, com 56% de chances de vencer a partida. O empate, que mantém o Inter na liderança, é o segundo resultado mais provável (35%), enquanto o time gaúcho aparece com 19% de chances de vencer na casa do adversário.

O craque Rivaldo, embaixador da Betfair.net, concorda com a análise: “Considero que o time da casa é favorito por ter um elenco mais forte e preparado para esse tipo de jogos de decisão. O Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho e, após deslizes do Inter, ele terá a grande chance de passar à frente antes da rodada final.”

Para manter esperanças de ser campeão, a complicada combinação de resultados desejada pelo São Paulo precisa começar com uma vitória sobre o Palmeiras, na noite desta sexta, no Morumbi. De acordo com a análise da Betfair.net, o tricolor paulista aparece com 43% de probabilidade de vencer este jogo, enquanto o Palmeiras tem 27% de chances de vitória. O empate aparece com 30% de probabilidade de ocorrer.

PROBABILIDADES NAS ÚLTIMAS RODADAS

A Betfair.net também analisou a evolução das chances de título dos quatro líderes do campeonato – Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Dois deles se alternaram no topo da lista de campeão mais provável em algum momento entre as rodadas 26 e 36, seguidos de perto pelos demais.

Após a rodada 26, o São Paulo liderava o ranking de probabilidades, com 43,5% de chances de ser campeão, quando o Flamengo tinha 40%. Esse número do tricolor subiu e chegou a 54,6% após a 28ª rodada, mas a partir daí começou a cair – muito!

Na rodada 31, o São Paulo foi ultrapassado nas probabilidades de título pelo Internacional e pelo Atlético Mineiro, com 30% e 25% de chances, respectivamente, de levarem o troféu para seus estados. Mas a partir daí as chances dos dois times seguiram caminhos inversos, e o Inter chegou a ter 67% de probabilidade de ser campeão após a rodada 34.

Apesar de não ter liderado este ranking nas últimas dez rodadas, o Flamengo apresenta nesse momento sua maior chance de título, com 46% de probabilidade de conquistar o bicampeonato consecutivo. Já o Internacional teve uma queda após a rodada 35, e tem neste momento 53% de chances de conquistar o título.