São Paulo fica só no empate com Racing

O São Paulo recebeu o Racing (ARG) pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e ficou apenas no empate. O jogo foi no Morumbi e os dois gols saíram no primeiro tempo.

Desfalcado, o Tricolor saiu na frente e teve chances de fazer 2 a 0 antes de tomar o gol de empate, no último lance da 1a etapa.

Apesar de ter perdido uma chance inacreditável quando o São Paulo já vencia por 1 a 0, restando poucos minutos para o fim do primeiro tempo, Vitor Bueno foi quem abriu o placar para o Tricolor. Já o atacante Copetti foi o responsável por deixar tudo igual para o Racing.

A partida de volta acontece semana que vem na Argentina e o Racing se classifica com empate em 0 a 0.