O São Paulo ficou no empate com o Ceará na reestreia do técnico e ídolo Rogério Ceni. Enfrentando o Ceará no Morumbi, o Tricolor empatou em 1 x 1 no retorno do técnico Rogério Ceni.

O Vozão saiu na frente com gol de Fabinho, e o Tricolor empatou com o atacante Calleri. Ambos os times permanecem estacionados na metade de baixo da tabela, o São Paulo com 31 pontos na 13ª colocação, e o Ceará com 30 pontos na 14ª.