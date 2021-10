São Paulo só fica no empate com lanterna Chape fora

O São Paulo teve de se conformar com o empate em 1 a 1 com a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tendo diversas oportunidade para “matar” o jogo quando ainda vencia, o time comandado por Hernán Crespo não as aproveitou e acabou amargando mais um tropeço na competição, contra o lanterna, que venceu apenas um dos 23 jogos que disputou. O gol são-paulino foi marcado por Rigoni. Mike igualou para os donos da casa.

Com oito dias para treinar entre o empate sem gols com o Atlético-MG e o duelo com a Chape, o São Paulo apresentou seus velhos e conhecidos problemas, como a falta de criatividade, por exemplo. Embora o Tricolor tenha criado boas chances para ampliar quando vencia por 1 a 0, nenhuma delas foi, de fato, trabalhada.

Com o resultado, o São Paulo segue na parte de baixo da tabela, podendo se reaproximar da zona de rebaixamento dependendo do complemento da rodada. A Chapecoense, por sua vez, segue na lanterna e caminha a passos largos para disputar a Série B em 2022.