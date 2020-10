São Paulo fica no 0-0 com Grêmio no Morumbi

Em um jogo que ficou abaixo das expectativas, São Paulo e Grêmio empataram por 0-0 na noite deste sábado, no Morumbi, pela abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes até tentaram fazer um jogo baseado no toque de bola, mas pecaram muito nas finalizações e não conseguiram mexer no placar.

O 1º tempo for marcado por leve domínio são-paulino, mas sem conseguir criar ameaças reais à meta defendida por Vanderlei. A melhor chance gremista ocorreu no início do 2º tempo, quando Geromel ajeitou de coxa e Kannemann quase conseguiu empurrar para o fundo das redes.

Já o time paulista teve uma oportunidade de ouro aos 40 da etapa complementar, em uma cobrança de falta na meia-lua. Daniel Alves, porém, mandou na arquibancada.