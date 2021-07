São Paulo faz 2-0 no Vasco pela Copa do Brasil

O São Paulo voltou a vencer e ganhou fôlego. O time bateu o Vasco por 2 a 0 no Morumbi em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Pablo, muito criticado pela torcida, marcou o segundo gol e foi comemorar com o técnico Hernán Crespo. O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira e o Tricolor pode perder por um gol de diferença.

O time terá um grande desafio no sábado, quando encara o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera e o Tricolor patina na parte de baixo da tabela. E as duas equipes farão o Choque Rei em agosto pela Copa Libertadores.