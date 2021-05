Depois de sair da fila de títulos e ganhar o campeonato Paulista, o São Paulo não estreou bem no campeonato Brasileiro deste ano. Na noite deste sábado, o tricolor recebeu o Fluminense e ficou no 0 a 0 em pleno Morumbi. No ano passado, o time paulista liderou boa parte do campeonato mas não conseguiu se segurar na reta final. Para este ano, as expectativas são ainda maiores.

O Santos foi a Salvador e levou uma sapecada do Bahia, perdendo por 3 a 0.