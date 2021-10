São Paulo empata de novo. Z4 ainda perto

Com boa atuação do goleiro Tiago Volpi, que evitou a derrota dos visitantes, Cuiabá e São Paulo ficaram no 0 x 0 na Arena Pantanal. O técnico Crespo deve enfrentar turbulência caso não alcance bons resultados, em especial no clássico contra o Corinthians. As duas equipes são as que mais empataram no Brasileirão. O Cuiabá tem 13 empates, e o São Paulo 12. Com o resultado, o Dourado permaneceu em 12º com 31 pontos, enquanto que o Tricolor subiu para 13º com 30 pontos.

Agora, o São Paulo enfrenta o Ceará, na próxima quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi, enquanto o Cuiabá pega o Sport, no mesmo dia e horário, novamente na Arena Pantanal.