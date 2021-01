São Paulo empata com Athletico e mantém liderança

O São Paulo não ganhou, mas também não perdeu. O Tricolor foi a Curitiba e ficou no 1 a 1 com o Athletico Paranaense. Com o resultado, o time do técnico Fernando Diniz não pode ser alcançado nesta rodada pelo Internacional (RS), que está 4 pontos atrás.

Foi a terceira rodada seguida sem vencer do São Paulo, que vê os adversários encostarem perigosamente na luta pelo título do Campeonato Brasileiro de futebol.

O gol tricolor foi marcado pelo meia Tche Tche, alvo da torcida na queda de aproveitamento recente. A partida valeu pela 30a rodada do torneio.